Elezioni Usa: Joe Biden prende tre grandi elettori nel Maine

- Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, compie un altro passo verso la Casa Bianca: le proiezioni gli attribuiscono infatti tre grandi elettori su quattro nel Maine, l’unico Stato Usa insieme al Nebraska in cui vige un sistema misto di attribuzione dei seggi al Collegio elettorale. Nelle ultime ore l’ex vice di Barack Obama ha fatto registrare importanti progressi verso la vittoria finale delle elezioni 2020 superando in Michigan il presidente in carica, Joe Biden. Se confermasse il proprio vantaggio anche in Arizona, Nevada e Wisconsin, il candidato democratico arriverebbe ai 270 grandi elettori necessari per la vittoria finale.(Nys)