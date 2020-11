Venezuela: Meloni, Italia riconosca Guaidò come presidente ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "ha chiesto e continua a chiedere che l'Italia riconosca (Juan) Guaidò come presidente ad interim del Venezuela, continua a chiedere la convocazione di elezioni libere". Lo ha detto Giorgia Meloni nel corso della conferenza "Italia con Venezuela, insieme a Juan Guaidò", promossa dal senatore Adolfo Urso per l'associazione parlamentare di amicizia Italia-Venezuela. Roma deve dichiarare il "pieno sostegno all'assemblea nazionale e insistere sul fatto che una soluzione pacifica e politica può essere raggiunta solo nel pieno rispetto delle prerogative costituzionali dell'Assemblea", ha detto Meloni tornando a sollecitare una presa di posizione per lo smantellamento dei "gruppi paramilitari e delle milizie armate" anche "provenienti da stati terzi" e "l'immediata liberazione di tutti i prigionieri politici". (segue) (Res)