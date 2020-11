Venezuela: Meloni, Italia riconosca Guaidò come presidente ad interim (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Fd'I ha insistito nel negare la possibilità di accettare "elezioni farsa come quelle organizzate per il 6 dicembre. "Da presidente dei Conservatori europei garantisco che non mancherà il mio pieno impegno per favorire un intervento della comunità internazionale e garantire libere elezioni, condivise, nei modi e nei tempi. L'Italia e il Venezuela hanno un futuro da scrivere insieme: noi vogliamo contribuire a questo obiettivo aiutando il Venezuela a liberarsi il prima possibile dalla brutale dittatura di Maduro. Considerateci al vostro fianco", ha aggiunto. Ricordando l'appoggio che il suo partito ha garantito "sin dall'inizio della crisi" alle opposizioni, Meloni ha quindi sottolineato che "la popolazione venezuelana è allo stremo. Ci sono persone che vengono uccise e che sono sepolte vive dal regime". (Res)