Egitto: Autorità Canale Suez e joint-venture sino-egiziana firmano protocollo cooperazione

- L’Autorità per il Canale di Suez (Sca) e la joint-venture sino-egiziana per gli investimenti hanno firmato oggi un protocollo di cooperazione. Lo ha annunciato la Sca, spiegando che alla cerimonia ha preso parte il capo dell’Autorità, generale Osama Rabie. In base al protocollo, la joint venture cinese egiziana sarà lo sviluppatore industriale di un'area di circa 600.000 metri quadrati nel nord-ovest del Golfo di Suez. L'azienda sfrutterà l’area per attirare gli investitori a creare piccole e medie imprese. Situata ad Ain Sukhna, l'area è di proprietà della Sca. "La Sca sta lavorando per sfruttare le proprie risorse per aumentare le fonti di reddito nel quadro della strategia con orizzonte temporale 2023”, ha affermato Rabie. La joint-venture è stata fondata nel 1998, in collaborazione tra l'Egitto e il governo cinese. In particolare, raggruppa le aziende controllate dallo Stato, la cinese Teda, Banque Misr e la Banca nazionale per gli investimenti (National Investment Bank-Nib). (Cae)