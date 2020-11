Infrastrutture: Sciotto (Fapi), su ponte Stretto Messina governo e maggioranza vogliono Italia divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, segnala che "il governo e la maggioranza, esprimendo parere contrario alla mozione per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, hanno dimostrato assoluto disinteresse verso il Mezzogiorno e la Sicilia. Si tratta - continua il leader della Fapi in una nota - di un'opera fondamentale per lo sviluppo e la crescita in quanto consente la mobilità di merci e persone. Coloro che si oppongono alla realizzazione del ponte vogliono ancora un'Italia divisa, tra una parte più competitiva ed una che arranca economicamente". (Com)