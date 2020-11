Bielorussia: Rosato (Iv), bene sanzioni contro Lukashenko, no a governi illiberali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene il via libera dagli ambasciatori dell'Ue al procedimento per sanzionare il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko per l'uso della violenza in Bielorussia. Lo dichiara il vice presidente della Camera, Ettore Rosato. "L'Unione europea non può assecondare governi illiberali che non rispettano i diritti e le libertà fondamentali. Lo abbiamo già sperimentato in Europa l'effetto devastante di totalitarismi e dittature. Mai più", afferma Rosato. (Com)