Quirinale: Mattarella conferisce decorazioni per 4 Novembre (4)

- Bandiera di Guerra del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare - “Prestigioso Stormo dell’Aeronautica Militare, dalle gloriose tradizioni, impiegato senza soluzione di continuità, nei vari teatri di crisi al servizio della comunità internazionale. Dopo aver operato nell’ambito dell’operazione Unified Protector in Libia, Inherent Resolve in Iraq e varie attività di polizia aerea in zone ai confini dell’Alleanza Atlantica, il 37° Stormo assicura, inoltre, da più di un anno, il monitoraggio dei traffici e movimenti marittimi nel Mediterraneo, partecipando attivamente a scorte di assetti da trasporto diretti al supporto dell’Ospedale di Misurata e ricognizioni a protezione delle unità italiane impegnate nell’area. Ha sostenuto altresì con i propri velivoli, in collaborazione con altri stormi, l’operazione Prima Parthica in Iraq per contrastare la minaccia del terrorismo islamico in terra irachena. Il valore, le spiccate virtù militari, lo straordinario spirito di sacrificio e l’esemplare efficienza che da sempre contraddistinguono questo Reparto, hanno permesso di totalizzare un elevato numero di ore di volo in operazioni reali conseguendo straordinari obiettivi e riscuotendo unanimi apprezzamenti in ambito internazionale”. (Cieli della Libia, dell'Iraq, dell’Alleanza Atlantica, 2011 – 2020). Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri - “All’insegna delle più fulgide tradizioni, della tenace abnegazione e del profondo senso del dovere, l’Arma dei Carabinieri concepiva, organizzava e schierava nelle martoriate terre balcaniche, senza soluzione di continuità dal 1998, innovativi assetti militari di polizia, espressi dalle Unità Specializzate Multinazionali, dando superba prova di perizia e di ardimento. Nell’ambito della missione NATO-KFOR, in territorio caratterizzato da prolungata conflittualità interetnica, conduceva con fermezza e determinazione, non disgiunta da umanità e vicinanza alla popolazione, molteplici attività e operazioni per il mantenimento della pace e la stabilizzazione dell’area. L’instancabile e meritorio impegno rendeva testimonianza dell’ammirevole tenacia e della straordinaria capacità dell’Unità, originaria espressione del concetto di Stability Policing, che ha guadagnato, nel tempo, il consenso della comunità internazionale per gli interventi in aree di crisi, accrescendo il lustro delle Forze Armate italiane e della Nazione”. (Kosovo, 1999 – 2020) (segue) (Com)