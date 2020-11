Italia-Kosovo: incontro tra ministri Esteri Di Maio e Haradinaj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri kosovara Meliza Haradinaj ha ringraziato il titolare della Farnesina Luigi Di Maio per il sostegno offerto al paese balcanico anche durante la pandemia del Covid-19. E' quanto riferisce tramite Twitter l'ambasciatrice kosovara a Roma, Lendita Haxhitasim, commentando l'incontro di oggi alla Farnesina nell'ambito della visita di Haradinaj in Italia come parte di una delegazione kosovara guidata dal premier Avdullah Hoti. "Approfondire le relazioni bilaterali e il sostegno dell'Italia alla liberalizzazione dei visti per il Kosovo, saranno gli impegni delle future collaborazioni", ha osservato l'ambasciatrice Haxhitasim.(Res)