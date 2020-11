Scalfarotto: "L'adesione dei Balcani occidentali all'Ue è nel mutuo interesse"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione all'Unione europea dei Balcani occidentali è di reciproco interesse, sia per la regione che l'Ue: lo ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto in un'intervista alla stampa italiana a Belgrado. Il ministro termina oggi una visita di due giorni in Serbia in cui ha incontrato la premier serba, Ana Brnabic, e numerosi ministri del Paese. "Sono venuto a Belgrado in un momento in cui ci sono delle restrizioni per i viaggi, ma non ho voluto annullare questa visita proprio per l'importanza che come Italia attribuiamo a questo Paese e a questa regione", ha detto Scalfarotto. "Il messaggio che ho dato ai miei interlocutori è stato quello di contare sull'Italia perché per noi l'ingresso di questi Paesi nell'Ue è una priorità, che non corrisponde a una cortesia che facciamo loro ma che risponde ad un mutuo interesse. La storia ci ha insegnato che la stabilità dei Balcani è importante per l'intera Unione europea", ha ribadito il sottosegretario.Riguardo alla Serbia, per Scalfarotto è importante che la conferenza intergovernativa Serbia-Ue, nonostante i ritardi dovuti alla pandemia, si possa tenere entro la fine dell'anno, anche per fare il punto della situazione con il governo serbo. "Ovviamente c'è del lavoro da fare, ci troviamo di fronte ad un governo appena nato e ad un parlamento che garantisce al governo una maggioranza schiacciante, per cui il mio invito alla prima ministra Brnabic è stato anche quello di utilizzare questa opportunità. Quando si parla dell'Allargamento, qualche volta sembra di essere un po' in un circolo vizioso, perché questi paesi percepiscono un certo scetticismo da parte europea. Lo scetticismo naturalmente non è motivante per fare le riforme, le riforme non arrivano e quindi lo scetticismo aumenta. Quello che ho detto ai miei interlocutori è che è arrivato il momento di rompere questo circolo vizioso e fare in modo che lo scetticismo di Bruxelles si trovi davanti dei segnali importanti".Scalfarotto ha poi osservato che il nuovo governo di Belgrado presenta dei segnali "interessanti". "E' fatto di uomini e donne in pari numero, vede alcune individualità che si segnalano sia per biografia che competenze, (è interessante) lo stesso fatto che la prima ministra sia una donna e un'esponente della comunità Lgbt. Vi è inoltre l'indicazione di alcune priorità, come la riforma del sistema giudiziario, vi è una volontà più volte espressa di continuare a lavorare costruttivamente con il Kosovo". Il messaggio, dice Scalfarotto, è quello di utilizzare le condizioni favorevoli dal punto di vista parlamentare per dare dei segnali univoci di impegno nel cammino Ue. "Dall'altra parte, ho anche fatto notare che queste condizioni favorevoli in parlamento sono legate a una decisione dell'opposizione di non partecipare alle elezioni, che naturalmente indebolisce il parlamento, e questa è una cosa che ho detto al governo e alle forze di opposizione. La mia personale opinione è che in ogni democrazia avere un parlamento autorevole sia un modo per rafforzare la democrazia. Indebolire il parlamento non conviene a nessuno, né a chi ci rimane dentro né a chi resta fuori. Quindi il mio invito è stato a chi è rimasto dentro il parlamento di provare a coinvolgere chi ha voluto restarne fuori e a chi è rimasto fuori di ripensare anche questa posizione, perché questa posizione poi fa obiettivamente mancare la loro voce nel dibattito pubblico".Il sottosegretario ha poi sottolineato l'intensità dei rapporti anche economici fra Italia e Serbia. Nella giornata di ieri Scalfarotto ha presenziato, presso la residenza dell'ambasciatore d'Italia Carlo Lo Cascio, alla presentazione della pubblicazione "Le aziende italiane in Serbia. L'evoluzione di un successo", la cui realizzazione è stata curata dalla Camera di Commercio italo-serba insieme all'ambasciata d'Italia. Lo studio fotografa con dati statistici precisi l'ampio panorama delle aziende a capitale italiano nella Repubblica di Serbia. "L'economia internazionale è in una fase di contrazione a causa della pandemia, però questo non toglie che l'anno scorso abbiamo fatto 3,5 miliardi di euro di interscambio con la Serbia, un numero importante. Siamo il secondo partner commerciale della Serbia e abbiamo 1.600 imprese a partecipazione italiana di cui 600 a capitale interamente italiano. Quasi 40 mila persone lavorano per queste aziende e il fatturato totale di queste 1.600 aziende corrisponde al 5,4 per cento del Pil serbo. Anche le importazioni dalla Serbia sono fatte da molte imprese italiane, per cui c'è un'interazione importante economica e dobbiamo continuare a lavorarci", ha osservato oggi Scalfarotto.Il sottosegretario ha infine ribadito l'impegno per un prossimo vertice intergovernativo con la Serbia e per una Trilaterale a livello dei ministri degli Esteri anche con l'Albania, appena la situazione legata alla pandemia lo consentirà. Scalfarotto ha infine ricordato che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha invitato il nuovo collega serbo, Nikola Selakovic, a compiere una visita a Roma. "I contatti si moltiplicano, è stato qui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato qui il ministro degli Esteri Di Maio e quello per gli Affari europei Amendola, adesso sono qua io. Nonostante la pandemia negli ultimi 12 mesi gli incontri sono stati tanti", ha osservato Scalfarotto.Il sottosegretario ha infine affrontato la questione del Kosovo. "Ieri ho ricevuto moltissimi apprezzamenti sulla presenza dei nostri militari della missione Nato Kfor in Kosovo. Io arrivo adesso dalla cerimonia dove abbiamo depositato una corona di fiori ai caduti italiani, è il 4 novembre, e ricordare il lavoro che fanno i nostri militari in Kosovo è fondamentale anche perché viene riconosciuto anche da parte serba", ha detto Scalfarotto sottolineando anche l'importanza, per risolvere il nodo kosovaro, di un rafforzamento del meccanismo del Quintetto, quindi la partecipazione sia degli Stati Uniti che di Regno Unito, Germania, Francia e Italia per agevolare il raggiungimento di una soluzione negoziata fra le parti. (Seb)