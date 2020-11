Kosovo: i militari italiani donano dispositivi di protezione alla Clinica malattie infettive di Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Kfor sta facilitando l’assistenza nel contrastare la pandemia in Kosovo prestata da nazioni alleate e partner della Nato, tra cui spicca l’Italia, che ha fornito tra l’altro un team dell’Esercito che ha bonificato decine di strutture pubbliche. “Sin dall’inizio della pandemia i militari italiani di Kfor hanno continuato a contribuire alla sicurezza in Kosovo adottando tutte le misure di protezione previste. Al tempo stesso sono state condotte numerose attività mirate al contenimento del virus, come la sanificazione di diverse scuole”, ha dichiarato il Colonnello Gianluca Figus, a capo del Comando Regionale Ovest della missione Nato Kfor, sottolineando come “la donazione di oggi è il modo migliore per celebrare il Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate, attraverso un gesto concreto e utile di solidarietà da parte dei militari italiani nei confronti delle comunità del Kosovo”.Nella mattinata di oggi l’ambasciatore d’Italia in Kosovo Nicola Orlando e il comandante della missione Nato Kfor, generale di Divisione Michele Risi, hanno partecipato alla cerimonia solenne dell’alzabandiera, in presenza dei militari di Esercito, Marina, Aeronautica ed Arma dei Carabinieri che prestano servizio a Pristina. (Com)