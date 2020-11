Italia-Kosovo: Di Maio riceve ministra Haradinaj, stabilità dei Balcani è priorità per Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Di Maio ha quindi ribadito il fermo sostegno italiano alla prospettiva europea del Kosovo e dei Balcani occidentali, tassello centrale per la definitiva stabilizzazione della regione, auspicando da parte Ue segnali tangibili in risposta alle legittime aspirazioni dei cittadini kosovari di poter far parte della famiglia europea. Affrontando, infine, il tema del dialogo tra Pristina e Belgrado, il ministro Di Maio ha rinnovato il convinto sostegno all’azione del rappresentante speciale Ue, Miroslav Lajcak, esprimendo l’auspicio che entrambe le parti adottino un approccio costruttivo. Solo così, infatti, il Dialogo facilitato dall’Unione europea potrà portare ad un accordo definitivo, che includa tutte le questioni aperte tra Serbia e Kosovo. (Com)