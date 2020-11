Difesa: Del Re, italiani capaci di "fare la differenza" nei teatri di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ambito militare gli italiani sanno fare la differenza grazie all'unione di professionalità, umanità e senso morale. Lo ha detto la viceministra agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, parlando in occasione del 4 novembre, festa dell'unità nazionale e delle Forze armate. "Nella mia lunga esperienza in zone di conflitto ho avuto spesso contatto con le nostre Forze armate, che ringrazio per l'accoglienza che mi hanno sempre riservato e per il sostegno", ha scritto su Facebook Del Re, citando fra gli altri l'impegno profuso dall'Operazione Pellicano all'Operazione Alba in Albania, alla Kfor in Kosovo, all'Isaf in Afghanistan, Unifil in Libano, Bmis a Gibuti, alla Misin in Niger - di cui ricorda la recente visita, la seconda -, nonchè le navi Garibaldi, Marceglia, Vespucci. "Non vi è dubbio che noi italiani facciamo la differenza in ambito militare. La nostra professionalità, unita alla grande umanità e senso morale profondo con una spinta motivazionale basata sulla consapevolezza del proprio ruolo e di quello dell'Italia nel mondo, ci rende unici", scrive ancora Del Re, che ha potuto "apprezzare e ammirare l'impegno delle nostre donne e dei nostri uomini di tutte le componenti delle nostre forze armate in teatri complessi, strategici, in cui il loro operato davvero costruisce ogni giorno il futuro sul piano globale per un mondo sicuro, equo e giusto". Del Re conclude con "un pensiero di stima e affetto" ai nostri caduti e alle loro famiglie. (Res)