Covid: Stoppani (Fipe), provvedimenti devono essere fatti con sostegni adeguati, attenzione a danni collegati

- Se la strada scelta è quella della chiusura dei ristoranti e pubblici esercizi è necessario compensare i danni con politiche attive di indennizzi, crediti di imposte e sostegno. Lo ha ribadito Lino Stoppani, presidente della Federazione italiana pubblici esercizi - Confcommercio, durante il suo collegamento all'evento online "Dialoghi di resilienza. Affrontare le sfide dell'oggi". "Constatiamo l'inefficacia di questi provvedimenti dal punto di vista sanitario, non entro nel merito perché non è nella mia competenza, ma se questa è la strada non possono essere fatti nel modo in cui vengono fatti - ha detto Stoppani - per cui ti chiudo e ti rilascio degli indennizzi e dei crediti d'imposta assolutamente inadeguati e sproporzionati rispetto ai danni che si stanno subendo, scaricando problemi a carico degli imprenditori, con situazione di disagio e disperazione personale assolutamente pesante". Se si sceglie per la chiusura "non si può non compensare i danni con politiche attive di indennizzi, di crediti d'imposta e di sostegno", ha aggiunto Stoppani che ha spiegato anche l'esistenza di un problema di carattere reputazionale. "Siamo consapevoli che c'è un grandissimo rischio sanitario ma si chiudono i ristoranti e i pubblici esercizi non perché sono luoghi di contagio ma per bloccare la mobilità - ha osservato il presidente della Fipe - sta passando un messaggio sbagliato, cioè che oggi esistono imprese essenziali che non possono essere chiuse, che sono indispensabili per l'economia, e altre come le nostre che si possono chiudere nonostante applichino anche loro protocolli onerosi, nonostante i danni, nonostante il grandissimo valore sociale che rappresentano. Il pubblico esercizio e il negozio di vicinato è la rete distributiva della socialità, se chiudi i negozi e i ristoranti rischi di accelerare un processo di disagio sociale, i gilet gialli in Francia sono nati perché c'è un disagio individuale delle persone ma perché c'è anche una dequalificazione commerciale francese dimostrata e portata all'attenzione di Macron dal consiglio dell'ordine economico che lo assiste nelle sue scelte di natura economica, attenzione a quelli che possono essere i danni collegati". (Rem)