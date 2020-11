Trasporti: Brunini (Sea), in aeroporti post-Covid accanto a trasformazione, ci sarà lavoro di ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ceo di Sea, Armando Brunini, "accanto al lavoro di trasformazione, ci sarà un lavoro di ristrutturazione non banale e non semplice. Gli aeroporti post covid saranno frequentati da passeggeri più attenti alla sicurezza sanitaria e le compagnie low cost acquisiranno spazi ai danni dei clienti business e dei voli lungo raggio". È la previsione fatta dal ceo della società che gestisce gli aeroporti milanesi durante "Dialoghi di resilienza. Affrontare le sfide dell'oggi", il webinar organizzato da Fondazione Fiera Milano. "Il titolo del piano industriale che stiamo preparando – ha spiegato Brunini - sarà 'sopravvivenza e trasformazione', quindi prima dobbiamo pensare a sopravvivere e poi a trasformarci". "Dobbiamo resistere, sopravvivere adeguandoci anche come dimensione e come struttura dei costi – ha chiarito il ceo di Sea - noi abbiamo costi fissi molto alti, dovremo per forza di cose alleggerirci e diventare più agili e provare a trasformare qualche costo fisso in costo variabile, quindi ci sarà un lavoro di ristrutturazione accanto a quello di trasformazione non banale e non semplice". Brunini ha poi accennato alla fase di "trasformazione" dei cambiamenti del trasporto aereo: "Ci saranno passeggeri più attenti alla sicurezza sanitaria e quindi dobbiamo prepararci a questo e quindi dobbiamo fare investimenti in termini qualitativi per preparare i nostri terminal a quel tipo di passeggero. E poi anche i segmenti cambieranno: usciranno vincitori in termini di quote di mercato, guardando a una situazione a regime, ancor di più i vettori low cost, il segmento business soffrirà di più perché smart working e riunioni a distanza diventeranno strutturali, quindi noi dovremo adeguare la nostra offerta al peso dei nuovi segmenti". (com)