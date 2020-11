Spagna: ministra Finanze Montero, previsioni crescita non "ottimistiche" ma "rigorose"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni di crescita della Spagna non sono "ottimistiche" ma "rigorose e soggette all'incertezza ed i "capricci" dell'evoluzione della pandemia del coronavirus". Lo ha affermato la ministra delle Finanze, Maria Jesus Montero, in risposta alle parole di oggi del governatore della Banca di Spagna, Pablo Fernandez de Cos che oggi aveva messo in dubbio le previsioni del governo. La ministra, tuttavia, ha ribadito che l'opinione della Banca di Spagna è "importante" per il governo e che andrebbero evidenziate "anche le cose positive che il governatore ha detto sul bilancio" insistendo sul fatto che i conti sono stati fatti "con grande rigore e buon senso", tenendo conto delle informazioni disponibili del momento e sapendo che "sono soggetti all'incertezza internazionale". A tal proposito la ministra delle Finanze ha rimarcato che per preservare il sistema economico è necessario essere "energici" per fermare la diffusione dei contagi di coronavirus.(Spm)