Libia: International crisis group boccia l'accordo di cessate il fuoco, “è troppo vago"

- Le parti libiche, così come i loro rispettivi sostenitori esterni, “dovrebbero elaborare i dettagli del ritiro delle truppe e del rimpatrio dei combattenti stranieri, in modo che non ci sia spazio per interpretazioni contrastanti”. Lo raccomanda l’International crisis group (Icg), organizzazione non governativa con sede a Bruxelles che svolge attività di ricerca sul campo in materia di conflitti violenti e avanza politiche per prevenire, mitigare o risolvere tali conflitti. Il 23 ottobre scorso, ricorda l’Ong in un report pubblicato oggi, i negoziatori delle parti in guerra in Libia hanno firmato un accordo di cessate il fuoco a Ginevra. “Tuttavia il testo manca di specificità, lasciando alle parti lo spazio per ritirarsi dai propri impegni”, afferma l’Icg. L'accordo del 23 ottobre “ha ufficializzato il cessate il fuoco informale a livello nazionale che entrambe le parti avevano osservato da agosto”, aggiunge l’International crisis group, in riferimento agli appelli del 21 agosto del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (l’organo legislativo della Libia eletto nel 2014 che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, e del presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj. (segue) (Lit)