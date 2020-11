Libia: International crisis group boccia l'accordo di cessate il fuoco, “è troppo vago" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il potenziale di backtracking (cioè di fare marcia indietro) è considerevole e si sta già verificando”, aggiunge l’Ong, sottolineando come il ministro della Difesa di Tripoli abbia dichiarato che l'accordo non si applicherà alla cooperazione militare con la Turchia. Inoltre, “la mancanza di dettagli sul trasferimento delle forze e del loro equipaggiamento è preoccupante, soprattutto per quanto riguarda la regione centrale della Libia”, spiega l’International crisis group. Jufra e Ghardabiya, le due principali basi aeree della zona, rimarrebbero infatti sotto il controllo delle forze di Khalifa Haftar, circostanza a cui la coalizione di Tripoli potrebbe opporsi. Inoltre, l’auspicato smantellamento delle milizie potrebbe risultare un’impresa complessa soprattutto a Tripoli, dal momento che “i gruppi armati continuano a godere del patrocinio di fazioni politiche, compresi gli islamisti, che vogliono salvaguardarsi dal ritorno di un regime militare repressivo. Nella Libia orientale, Haftar ha cooptato o schiacciato questi gruppi armati locali”, afferma l’Icg. (segue) (Lit)