Libia: International crisis group boccia l'accordo di cessate il fuoco, “è troppo vago" (3)

- La smobilitazione delle milizie, continua l’analisi dell’Ong, deve affrontare due potenziali ostacoli: primo, non è chiaro “se i comandanti guidati da Haftar accetteranno di sciogliere alcuni dei gruppi armati che l'Lna ha già integrato nelle sue forze di sicurezza, ma che il Gna potrebbe chiedere di sciogliere”, come ad esempio le forze speciali Saiqa accusate di uccisioni sommarie. Secondo, e ancora più importante, non è chiaro “se i leader dei gruppi armati di Tripoli acconsentiranno allo scioglimento delle forze irregolari che sono entrate a far parte dell'apparato di sicurezza statale fedele al Gna”. L'accordo, peraltro, non specifica se la smobilitazione si applica a entrambe le parti o esclusivamente alle forze di sicurezza del Gna. Inoltre, l’International crisis group ha accolto con scetticismo la questione della riforma delle guardie degli impianti petroliferi, attualmente divise in fazioni pro-Haftar e pro-Tripoli. “Questo progetto è ancora agli inizi. Mentre le guardie sono necessarie per garantire la sicurezza agli hub di idrocarburi, non è chiaro se l’Lna intenda rinunciare al controllo delle installazioni petrolifere che sono sotto la sua autorità”, afferma il rapporto. (segue) (Lit)