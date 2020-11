Libia: International crisis group boccia l'accordo di cessate il fuoco, “è troppo vago" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto della Ong è stato pubblicato mentre a Ghadames, la “città bianca” della Libia al confine con l’Algeria, sono in corso i colloqui del Comitato militare misto 5+5, ribattezzato “Comitato dei dieci” dall’inviata Onu, Stephanie Williams. Si tratta del primo round della “pista militare” del percorso di riconciliazione avviato dall’Onu che si tiene di persona sul territorio libico. Al centro dei colloqui, secondo quanto riferito dalla diplomatica statunitense, vi è "il meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco e il dispiegamento di potenziali osservatori nella regione interessata, ma quello che abbiamo ora è una richiesta di sovranità per la Libia tramite l'uscita di mercenari e forze straniere dal paese”. Il testo dell’Accordo per un cessate il fuoco completo e permanente in Libia sottoscritto a Ginevra il 23 ottobre dallo stesso Comitato militare prevede - tra le altre cose - lo scambio di prigionieri, lo smantellamento delle milizie, la riforma della sicurezza dei pozzi petroliferi, lo stop immediato ai programmi di addestramento e il ritiro de mercenari. Quest’ultimo punto, quello della partenza dei mercenari, è stato posto da entrambe le parti, ma il governo di Tripoli – e in particolare il ministro della Difesa, Salah Din Ali Namroush – ritiene di essere penalizzato poiché ha sottoscritto accordi “alla luce del sole” con la Turchia, mentre le forze del generale Haftar beneficiano di mercenari russi, sudanesi e di altre nazionalità in modo non altrettanto trasparente. (Lit)