Proietti: carabiniere che lo fece diventare maresciallo Rocca, "ho fatto sua controfigura"

- Ha insegnato a Gigi Proietti a comportarsi come un carabiniere permettendogli di impersonale al meglio il ruolo de “il Maresciallo Rocca”. Maurizio Iannaccone, oggi tenente dei carabinieri, all’epoca dei set della fortunata serie aveva il grado di maresciallo ed era il “vero” comandante della stazione carabinieri di Viterbo; ruolo che Proietti, venuto a mancare lunedì scorso, nelle 5 serie della fiction girate tra il 1995 e il 2007, ha reso celebre e con esso i luoghi della Tuscia. “Sono stato consulente per conto dell’Arma dei carabinieri per visionare il giusto impegno ed utilizzo dell’immagine dell'Arma nella fiction”, racconta ad Agenzia Nova il tenente Maurizio Iannaccone. “Nel set, infatti, tra attori e comparse, c’erano anche carabinieri realmente in servizio”. L’esterno della stazione comandata da Rocca era rappresentata dal seminario diocesano che sta in piazza Duomo. Da lì le “gazzelle” uscivano a sirene spiegate per ogni emergenza ‘di scena’. Gli uffici interni, invece, erano quelli della caserma ‘vera’, nella frazione di Bagnaia. “Tra le prime cose che ho insegnato a Proietti c'è stato il saluto militare, come mettersi sugli attenti, come indossare il cinturone. Cose che ho insegnato anche ai militari figuranti, indicavo quando indossare la bandoliera o i guanti”. (segue) (Rer)