Proietti: carabiniere che lo fece diventare maresciallo Rocca, "ho fatto sua controfigura" (2)

- La vera lotta con l'attore era per i capelli. “Lui li portava sempre un po’ lunghi e gli dicevo che doveva tagliarli. Faceva sempre un po’ di storie poi però ridendo mi diceva: ‘Iannacò, ricordati che non so' un carabiniere’ ”. Difficile scegliere quale aneddoto raccontare tra quelli che gli sono rimasti più a cuore. Uno però, il tenente Iannaccone, lo racconta anche con un pizzico di orgoglio, anche perché fu lui a fare da controfigura a Proietti in una scena della serie televisiva. Erano in piazza del Duomo e stavano girando le scene della festa dell’Arma. “E’ una piazza particolarmente fredda ma quella mattina lo era molto più del solito”. Il maresciallo Rocca aveva già girato diverse scene ed era intirizzito. “Quando si trattò di fare l’ingresso davanti ai militari schierati, mi disse: Basta, c’ho troppo freddo, non lo faccio”. Quasi scherzosamente “dissi, va bene, lo faccio io. Mi presero sul serio. Più o meno stessa altezza e stazza, inquadrature alle spalle, mi ritrovai a fare la controfigura a Proietti”. (segue) (Rer)