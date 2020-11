Proietti: carabiniere che lo fece diventare maresciallo Rocca, "ho fatto sua controfigura" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un periodo lungo quello che l’artista trascorse a Viterbo, durante il quale il ‘maresciallo Rocca’ e l’allora maresciallo Iannaccone, cementarono una bella amicizia, non nel film, ma nella realtà. Finite le riprese andavano spesso a cena o “semplicemente in piazza a raccontare barzellette fino alle 4 del mattino piegati in due dalle risate. Quando andavamo a cena portavo sempre in macchina una chitarra. Ad un certo punto gli amici cominciavano a chiedergli di cantare uno stornello. Lui si faceva pregare per una decina di minuti e poi non si fermava più”. Una notte, mentre Gigi Proietti era a Viterbo, i ladri ne approfittarono ed entrarono nella sua casa a Roma per rubare. I carabinieri della compagnia Roma Cassia, nel fare il sopralluogo, individuarono delle impronte digitali ‘buone’. Serviva fare le comparazioni, cioè, prendere le impronte digitali di tutti i familiari e dello stesso Proietti, per stabilire che quell’impronta non appartenesse a loro ma ai ladri. Quindi serviva prendere l’impronta anche all’artista. Quando i carabinieri arrivarono, lui era sul set “e io -ricorda Iannaccone- gli feci il segno con la mano aperta pensando che avesse capito che si trattasse del prelievo di impronte. Lui cominciò a dire “e no.. pure stasera n’artra braciolata? E no’. Quando i colleghi si avvicinarono con le valigette di polizia scientifica lui mi disse: ‘E mo questi che voiono?’. Gli dovetti spiegare che non si trattava di un invito a cena ma di un invito a prestare il pollice”. (segue) (Rer)