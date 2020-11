Proietti: carabiniere che lo fece diventare maresciallo Rocca, "ho fatto sua controfigura" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’interpretazione quella di Proietti che, attraverso il maresciallo Rocca, ha dato un volto ancora più umano ai carabinieri. “Lui ha ben interpretato il ruolo dando quel profilo umano all’Arma -dice l’ex consulente-. Militarmente, magari ci è riuscito un po’ meno. Alcune volte lo correggevo dicendogli che in alcune circostanze, in particolare quando faceva qualche irruzione, doveva essere un po’ più grintoso. Lui riusciva ad interpretare bene il carabiniere, ma la sua vera bravura è stata quella di continuare ad essere Gigi. E’ riuscito a ricostruire il ruolo del maresciallo dei carabinieri vicino alla gente”. Mentre Iannaccone ricostruisce quei momenti in piazza del Duomo, dove qualcuno ha deposto un fascio di fiori davanti all’insegna che ricorda il maresciallo Rocca, una suora passa e lo saluta calorosamente e lui calorosamente risponde. “Del resto -dice- sono carabiniere in questa zona da 32 anni”. Poi torna ai ricordi e al cinturone: una vera avversione per Proietti. “Non sapeva mai come metterlo – dice il militare-. E quando glielo facevo notare lui mi diceva “e Daje Iannaccò, aggiustame”. (segue) (Rer)