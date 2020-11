Proietti: carabiniere che lo fece diventare maresciallo Rocca, "ho fatto sua controfigura" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capitava anche la solidarietà. “C’erano delle persone che attraversavano brutti momenti e quando gli chiedevo di andare a fargli visita, non si tirava mai indietro. Io qui ero un po’ il suo punto di riferimento. Una volta -ricorda ancora il tenente- aveva bisogno di un otorino e lo accompagnai da un medico che conoscevo. Lì cominciarono le solite battute sulle sue grandi orecchie e lui mi disse: ‘Iannaccò, io nella vecchiaia mi so aggiustato perché quando ero giovane, ero brutto pe’ davero”. Oppure, l’amico ex consulente, ricorda anche la faccia dell’attore quando, dovendo andare a Pescara per una rappresentazione teatrale programmata subito dopo le riprese di una puntata della fiction, lo invitarono a salire su un aereo turistico. “Si fece accompagnare all’aeroporto turistico di Viterbo convinto che atterrassero voli di linea. Vedemmo atterrare questo piccolo aereo da cui scesero due piloti ottantenni. Mi disse, ‘No Iannaccò, io nun ce vado, per piacere portame tu a Pescara con la macchina dei carabinieri’. Gli dovetti far capire che non era possibile dato che non poteva salire su un mezzo militare. Dopo un po’ si rassicurò e partì, telefonandomi dopo l’atterraggio per assicurarmi che era arrivato sano e salvo”. (segue) (Rer)