Proietti: carabiniere che lo fece diventare maresciallo Rocca, "ho fatto sua controfigura" (6)

- Un rapporto di amicizia tra i due ‘marescialli’ che è rimasto anche dopo l’ultima puntata dell’ultima serie. “Mi fece un gran regalo, quello di venire alla cerimonia di laurea di mia figlia, la stessa che aveva tenuto sulle ginocchia da bambina. In una occasione - ricorda ancora Iannaccone a conclusione del racconto - andai a Caserta dove, nella Reggia, lui si sarebbe esibito in una rappresentazione teatrale. Un collega della zona aveva preso i biglietti ed eravamo in 16esima fila. Quando mi riconobbe, mi fece spostare in prima fila e, a rappresentazione iniziata, prese da un baule il cappello del maresciallo Rocca, lo indossò e, facendo il saluto militare, dal palco urlò: ‘Iannaccò, c’ho pure questo’ ". (Rer)