Costringono un'anziana a comprare seghe, coltelli e utensili per 25 mila euro: arrestati due fratelli

- I fratelli Thomas e Patric O'Driscoll sono stati condannati a due anni di reclusione da un tribunale irlandese per aver costretto una donna di circa 70 anni ad acquistare decine di utensili elettrici per un valore di 25 mila euro. Il giudice ha descritto l'azione dei due uomini come una "totale invasione della privacy", aggiungendo che i reati sono "straordinariamente gravi". I due avrebbero approcciato la donna nella città di Skibbereen, dove avevano sostato nella notte, e dopo aver scoperto dove viveva, si sarebbero recati nella sua abitazione in sua presenza, e dopo una conversazione sulla Madonna di Lourdes, avrebbero riempito la stanza della signora con 12 seghe elettriche, 11 generatori, sette idropulitrici e diverse scatole di coltelli e altri utensili da cucina. La donna avrebbe protestato, affermando di non aver bisogno degli strumenti, ma i due avrebbero cambiato argomento diverse volte. La donna ha dichiarato alla polizia di essersi sentita "vulnerabile, preoccupata e imbarazzata", dopo aver firmato ai due uomini sei assegni per un valore complessivo di 25 mila euro. I fratelli O'Driscoll sono stati identificati e arrestati poco dopo la visita a casa della signora, e incriminati per truffa e furto, reati per i quali si sono dichiarati colpevoli. Il giudice ha affermato che i due hanno mostrato un "completo livello di criminalità nella loro determinazione e pianificazione" dell'azione con la donna, rifiutando le richieste della difesa di considerare una sospensione della condanna e applicando una pena di due anni di reclusione. (Rel)