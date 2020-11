Difesa: Iran, pasdaran presentano nuovo sistema lanciamissili a lungo raggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza aerospaziale del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran (Irgc, i cosiddetti pasdaran) ha presentato oggi un sistema lanciamissili a lungo raggio automatico e intelligente di produzione nazionale, in grado di lanciare missili consecutivamente. Lo riferisce il quotidiano iraniano “Teheran Times”. Alla cerimonia di presentazione ha partecipato il comandante dei pasdaran, generale Hossein Salami. Ad oggi, secondo Salami, la potenza missilistica del paese garantisce che “i nemici rinuncino a lanciare attacchi militari contro l’Iran”. Ad oggi, ha proseguito il generale, “questa potenza ha mostrato i suoi benefici in varie situazioni, ad esempio nella lotta a Daesh (acronimo di Stato islamico in Iraq e nel Levante)”. (Res)