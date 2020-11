Ue: Michel, contatti con Giordania, Bahrein e Abu Dhabi, unire forze contro estremismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo gli attacchi terroristici in Europa, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, oggi è stato in contatto con il re di Giordania, Abdullah, il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, per discutere della "necessità di aumentare il dialogo e la cooperazione e promuovere la comprensione reciproca". Lo ha spiegato Michel su Twitter che ha aggiunto che lo scopo è "unire le forze per promuovere la pace e combattere l'estremismo violento".(Beb)