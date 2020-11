Bulgaria-Nord Macedonia: colloquio telefonico tra presidenti, focus su negoziati Ue di Skopje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Bulgaria e Macedonia del Nord, rispettivamente Rumen Radev e Stevo Pendarovski, hanno avuto oggi una conversazione telefonica. Secondo quanto riporta la stampa di Sofia, al centro del colloquio sono state le posizioni dei due Paesi in merito alle condizioni per l'avvio dei negoziati della Repubblica di Macedonia del Nord per l'adesione all'Unione europea. I due capi di Stato hanno discusso la possibilità di raggiungere una soluzione sostenibile sullo sviluppo europeo della regione e, in particolare, sull'integrazione della Repubblica di Macedonia del Nord nell'Ue. Nel corso del colloquio è stata anche discussa la possibilità di una visita del presidente Pendarovski in Bulgaria. (segue) (Seb)