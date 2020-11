Bulgaria-Nord Macedonia: colloquio telefonico tra presidenti, focus su negoziati Ue di Skopje (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del governo macedone è "l'europeizzazione" del paese, secondo quanto dichiarato dal premier della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, in un'intervista concessa nei giorni scorsi alla rivista "Cord". "Il nostro obiettivo in questo mandato è condurre una trasformazione completa e attuare l'europeizzazione della Macedonia del Nord. A questo proposito, questo sarà un periodo in cui ci concentreremo su istituzioni più efficienti, sulla trasformazione dell'economia nazionale, sulla protezione della popolazione dalla crisi provocata dal Covid-19, sulla crescita economica dopo il Covid e l'attuazione degli standard europei facendoli nostri. Qui mi riferisco principalmente alla garanzia dello Stato di diritto e alla lotta alla corruzione", ha dichiarato Zaev. (segue) (Seb)