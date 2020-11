Bulgaria-Nord Macedonia: colloquio telefonico tra presidenti, focus su negoziati Ue di Skopje (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti sforzi sono stati investiti, ha ancora detto il primo ministro, da entrambe le parti. "Non accetteremo motivazioni per nuovi ritardi, perché il raggiungimento del nostro prossimo obiettivo strategico, l'adesione all'Ue, è un nostro solenne obbligo verso il futuro del paese e dei suoi cittadini", ha aggiunto Zaev. Il premier ha poi affrontato le questioni aperte con la Bulgaria, che rischiano di ritardare l'apertura dei negoziati di adesione. "Il nostro Paese resta impegnato a promuovere relazioni di buon vicinato con la continua attuazione dell'Accordo di Prespa (con la Grecia) e del Trattato di amicizia con la Bulgaria. Ai nostri amici europei ho comunicato che con la vicina Bulgaria abbiamo l'obbligo e il dovere comune di migliorare le relazioni di buon vicinato e lo stiamo facendo", ha detto il premier macedone. La cooperazione, ha aggiunto Zaev, deve crescere e contribuire a costruire l'amicizia nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'identità come valori europei fondamentali. (Seb)