Bangladesh: coronavirus, superati seimila decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bangladesh sono stati registrati 1.517 nuovi casi di coronavirus e 17 decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) del ministero della Sanità nel suo bollettino di oggi. Il numero complessivo dei contagi è salito a 414.164 e quello delle vittime a 6.004. Sono stati dichiarati guariti 1.910 pazienti e i casi risolti sono arrivati a 331.697. Il tasso di letalità è dell’1,45 per cento e quello di recupero dell’80,09 per cento. Ieri, in 114 laboratori abilitati, sono stati effettuati 13.914 test. Il tasso di positività attuale è dell’10,9 per cento e quello complessivo del 17,33 per cento. Nel Paese, in cui l’epidemia è emersa l’8 marzo, il blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali è stato in vigore dal 24 marzo al 31 maggio. Nonostante l’aumento dei contagi, l’esecutivo ha deciso di non prorogare ulteriormente il lockdown, con l’eccezione delle zone di contenimento, e di avviare una graduale ripresa di tutte le attività, dopo gli allentamenti di alcune misure già introdotti in precedenza. Gli autobus e i treni hanno ripreso il servizio a pieno regime, con tutti i posti occupati dai passeggeri. I voli internazionali sono limitati e dal 23 luglio i passeggeri in uscita possono imbarcarsi solo se muniti di certificati di negatività rilasciati dai laboratori riconosciuti. I raduni e gli eventi di massa sono ancora sospesi. La chiusura delle scuole e degli altri istituti di istruzione è stata prorogata più volte ed è attualmente prevista fino al 14 novembre.(Inn)