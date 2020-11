Covid: Pazzali (Fondazione Fiera Milano), in Italia settore fiere ha perdite del 70 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Fiera non vive un momento migliore rispetto agli altri settori: la media mondiale è di una perdita di circa il 67 per cento, in Italia la perdita si aggira intorno al 70 per cento, e l'abbiamo calcolata solo relativa al primo lockdown, quindi dovremo purtroppo rivedere le stime al ribasso da qui alla fine dell'anno". Lo ha dichiarato Enrico Pazzali, presidente Fondazione Fiera Milano all'evento online "Dialoghi di resilienza. Affrontare le sfide dell'oggi". "La fiera è uno strumento di politica industriale, siamo un punto di forza e business per le pmi - ha aggiunto Pazzali - dentro la Fiera di Milano, le nostre imprese espositrici e i buyer generano tra di loro 46,5 miliardi di euro, di questi 17,5 sono legati all'esportazione, cioè un grande strumento di business per le pmi. Generiamo su tutto il territorio nazionale - ha chiosato Pazzali - 8,2 miliardi di euro, di cui 4,3 solo sulla Lombardia". (Rem)