- Nei prossimi mesi saremo in grado di accelerare il processo di smaltimento dei crediti deteriorati, per la capogruppo ma anche per Ubi Banca. Così l’amministratore delegato dell’istituto, Carlo Messina, durante la conference call odierna con gli analisti finanziari a seguito della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2020. (Ems)