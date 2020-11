Ambiente: Acea a Ecomondo 2020, forte spinta sulla sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea anche quest’anno partecipa ad Ecomondo 2020, che per questa edizione si svolge in modalità interamente digitale, presentando un modello di sviluppo che mira alla transizione verso un ecosistema industriale sostenibile e l’impegno concreto per progettare e costruire smart city all’insegna dell’innovazione tecnologica e della green e circular economy. L’amministratore delegato di Acea Giuseppe Gola, intervenendo oggi nella sessione plenaria internazionale, ha dichiarato: "Crescita e creazione di valore sono per Acea strettamente correlate al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità che caratterizzano sempre di più gli indicatori di performance". (segue) (Com)