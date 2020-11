Ambiente: Acea a Ecomondo 2020, forte spinta sulla sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano industriale "che abbiamo presentato la scorsa settimana - prosegue Gola - accresce notevolmente il peso della sostenibilità nelle scelte di business e nella gestione operativa del gruppo. Infatti, dei 4,7 miliardi di euro di investimenti complessivi ben 2,1 miliardi - oltre 400 milioni di euro in più rispetto al piano precedente - sono riferibili a specifici target di sostenibilità. Le azioni che verranno poste in essere dal gruppo in attuazione del Piano industriale incideranno positivamente sul Pil italiano per circa 6 miliardi di euro, generando occupazione direttamente e indirettamente per oltre 21 mila persone". (segue) (Com)