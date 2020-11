Ambiente: Acea a Ecomondo 2020, forte spinta sulla sostenibile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi impianti avranno a regime una produzione di oltre 1,3 TWh annui, pari a circa 600 kt di emissione di CO2 evitata. Particolare attenzione inoltre Acea rivolge anche al rafforzamento nelle filiere del waste-to-material in ottica circular economy (come ad esempio in quelle della plastica e della carta) e alla waste transition, con riferimento al progetto AceaSmartComp, realizzato da Acea in collaborazione con Enea e Università della Tuscia, che ha come obiettivo il trattamento diffuso e partecipato del rifiuto organico prodotto dalle grandi utenze (mense, ospedali, centri commerciali, aeroporti, stazioni), con la finalità di abbattere sia gli impatti ambientali che quelli di trasporto, riducendo anche le emissioni di CO2. (segue) (Com)