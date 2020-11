Spagna-Portogallo: istituito gruppo lavoro congiunto per affrontare piani strategici su Pac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ed il Portogallo creeranno un gruppo di lavoro congiunto sui piani per la politica agricola comune (Pac) per fissare le priorità per il settore in vista della prossima presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea. Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione spagnolo, Luis Planas, al termine di un incontro in videoconferenza con la sua omologa Maria do Céu Antunes. Planas, che ha trasmesso alla ministra lusitana tutto il suo sostegno durante il periodo della sua presidenza e l'interesse della Spagna non solo per la negoziazione della futura Pac nelle istituzioni europee, ma anche su questioni di grande importanza per entrambi i Paesi. Per quanto riguarda i piani nazionali, Planas ha proposto una riunione tecnica dei rispettivi gruppi ministeriali per condividere i progressi raggiunti e ridurre quello che la ministro portoghese considera l' "effetto frontiera" sull'attuazione della Pac in Spagna e Portogallo. I due ministri, infine, hanno sottolineato che rafforzeranno la collaborazione per la tutela della salute degli animali e delle piante, come concordato dai capi di Stato all'ultimo vertice nella città portoghese di Guarda.(Spm)