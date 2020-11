Usa: comitato elettorale Dem, Joe Biden sarà il futuro presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico Joe Biden “è in testa alle elezioni e sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti”. Lo ha dichiarato la coordinatrice della sua campagna elettorale, Jen O’Malley Dillon, ripresa dal sito d’informazione “The Hill”. Nelle ultime ore Biden è passato in vantaggio sul presidente in carica Donald Trump in Michigan, Stato che potrebbe garantirgli i 16 grandi elettori necessari per la vittoria finale. L’ex vice di Barack Obama dovrà tuttavia confermare il proprio vantaggio anche in Nevada e Wisconsin.(Nys)