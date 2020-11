Covid: Pd, bene accordo su tamponi rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per far fronte alla grave situazione epidemiologica presente in Italia è stato raggiunto l'accordo tra la Sisac, i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, la possibilità di effettuare presso di loro i tamponi rapidi per individuazione del virus sar-cov-2 nei loro studi o preferibilmente in aree o strutture attrezzate. Abbiamo chiesto al ministro Speranza di vigilare affinché questo accordo venga attuato su tutto il territorio nazionale, nonostante alcune sigle sindacali non lo abbian firmato, e di monitorare quelle regioni che sembrano muoversi in modo non univoco fra ipotesi obbligatorietà di questo servizio da parte dei Medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, e ipotesi di mantenimento della volontarietà. Serve garantire l'attuazione uniforme dell'accordo appena raggiunto, vista anche la necessità di avere un controllo rapido e diretto degli eventuali casi positivi". Lo afferma Elena Carnevali, capogruppo Pd in commissione Affari sociali, durante lo svolgimento del question time. (segue) (com)