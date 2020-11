Covid: Pd, bene accordo su tamponi rapidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella replica, affidata a Luca Rizzo Nervo deputato Pd della commissione Affari Sociali alla Camera, abbiamo sottolineato la soddisfazione per l'attenzione mostrata dal ministro Speranza, sottolineando come "riusciremo a vincere questa durissima battaglia contro il coronavirus se riusciremo a portare sul territorio, nella domiciliarità e nella prossimità la gestione del virus, e se riusciremo a deospedalizzare tutte le volte che questo sia possibile. L'ingaggio dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, a cui va il nostro ringraziamento, diventa dunque decisivo. Come Pd vogliamo che ogni cittadino che chiami proprio medico sia preso in carica nella gestione del virus, sia monitorato, che il medico valuti quando attivare la visita domiciliare, e se e quando procedere al ricovero. Che si realizzi quindi la sorveglianza sanitaria territoriale. Ovviamente garantendo il supporto organizzativo e la sicurezza dei medici. Nessuno deve sentirsi abbandonato all'incertezza. Questo è un accordo importante, ma dobbiamo verificare che venga attuato rapidamente, concretamente e nella sua interezza". (com)