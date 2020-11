© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio della Procura speciale (Spo) sta conducendo delle operazioni a Pristina, in Kosovo. Le operazioni dell'Spo, si legge in una nota, si svolgono con l’ausilio della polizia del Kosovo e dalla missione dell'Unione europea per lo stato di diritto in Kosovo (Eulex). La nota non riferisce ulteriori dettagli sulle operazioni in corso. (Kop)