Speciale scuola: Camerun, rapiti sei professori in una scuola del Nordovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei professori sono stati rapiti in Camerun in una scuola di orientamento presbiteriano a Kumbo, nella regione anglofona del Nordovest. Lo riferisce "Rfi" citando fonti locali e precisando che per il momento l'attacco non è stato rivendicato. Le autorità hanno avviato i contatti con i rapitori e sperano di poter negoziare la liberazione dei rapiti. L'attacco avviene una settimana dopo l'attacco a una scuola nel Sudovest in cui sono stati uccisi otto studenti. I rapimenti sono sempre più frequenti nelle due regioni anglofone del Camerun, teatro dal 2017 di un conflitto tra forze di sicurezza e miliziani separatisti. Le violenze fra le parti sono scoppiate nel 2016 a causa della presunta emarginazione della comunità anglofona da parte delle autorità centrali di Yaoundé e si sono aggravate a fine del 2017 quando i leader della diaspora anglofona hanno formato un governo provvisorio nell'autoproclamata Repubblica di Ambazonia. Le tensioni sono sfociate in numerosi scontri con le forze dell'ordine che hanno provocato morti e feriti e la fuga di migliaia di persone dalle loro case. Secondo fonti delle Nazioni Unite, almeno 2 mila persone sono state uccise dall'inizio della crisi anglofona, nel 2016, e 500 mila sono sfollate. Di queste ultime, circa 1.300 persone sono state sfollate a fine settembre scorso in seguito ai nuovi attacchi che hanno provocato decine di morti fra i civili, mentre centinaia di case sono state date alle fiamme. (Res)