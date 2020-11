Speciale scuola: Toscana, istituite in consiglio regionale commissione politiche Ue e istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per migliorare la propria attività, su proposta dell’Ufficio di presidenza, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità una serie di modifiche al proprio regolamento interno. In una nota dell'ente si legge che "per razionalizzare la distribuzione delle materie tra le varie commissioni permanenti e per garantire la partecipazione della Toscana alle procedure di formazione e attuazione del diritto europeo vengono istituite la Quinta commissione – Istruzione, formazione, beni ed attività culturali e la Commissione politiche europee e relazioni internazionali". E ancora: "In particolare, la Quinta commissione avrà competenza su diritto allo studio e istruzione, edilizia scolastica, ricerca e università, formazione e orientamento professionale, relazioni tra scuola e lavoro, beni e attività culturali, informazione e comunicazione. La Commissione politiche europee, per assicurare la partecipazione alla formazione del diritto europeo nella sua fase ascendente, formula osservazioni al Consiglio regionale su specifici progetti e sulla verifica del principio di sussidiarietà sugli atti dell’Unione europea". (Ren)