Speciale scuola: India, riapertura degli istituti affidata agli stati del subcontinente

- Il ministero dell’Interno ha prorogato fino al 30 novembre le line guida per la riapertura graduale e soggetta a restrizioni di alcune attività che coinvolgono numerose persone: servizi ferroviari metropolitani, centri commerciali, alberghi, ristoranti e altre strutture ricettive, luoghi di culto, centri yoga, palestre, cinema e teatri (al 50 per cento della capienza), parchi di intrattenimento. È stata confermata la facoltà degli Stati di decidere, in base alle situazioni locali, se riaprire le scuole, le università e gli altri istituti di istruzione, mantenendo la didattica a distanza come modalità preferita. Può anche essere autorizzata l’organizzazione di eventi con più di cento persone. Per gli eventi sociali, accademici, sportivi, ludici, culturali, religiosi in spazi chiusi resta il limite del 50 per cento della capienza e comunque per un massimo di 200 persone. La Direzione generale dell’aviazione civile (Dgca) ha prolungato fino al 30 novembre la sospensione dei voli internazionali. Tuttavia, sono consentii voli su rotte selezionate dalle autorità competenti caso per caso. (Inn)