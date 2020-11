Covid: Colosimo (Fd'I Lazio), bene tamponi a domicilio per i più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attivazione, da parte dell’assessorato alla Sanità del Lazio, di tamponi rapidi a domicilio per gli assistiti fragili è decisamente una buona notizia anche perché proprio Fratelli d'Italia aveva portato questa specifica richiesta al tavolo della commissione Sanità". È quanto dichiara in una nota la consigliera regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. "Ora attendiamo uno sforzo supplementare per trovare una soluzione alla carenza di infermieri per i pazienti gravissimi che necessitano di assistenza domiciliare h 24 e oltre - aggiunge Colosimo -. Ci rendiamo conto che la Sanità regionale sta vivendo una situazione di drammatica emergenza e che molti degli infermieri assunti per l’emergenza Covid sono gli stessi che sono stati tolti all'assistenza domiciliare. Ma proprio per questo va trovata una soluzione affinché, come richiesto dalle stesse famiglie, si possa reperire personale e dare così la dovuta assistenza magari, finalmente, anche continuativa. Non possiamo correre il rischio di abbandonare a loro stessi pazienti e famiglie che necessitano invece di un'attenzione particolare per tutta la vita e quindi - conclude Colosimo - a maggior ragione durante una pandemia". (Com)