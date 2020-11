Roma 2021: De Santis (M5s), Calenda sovresposto sui media, è novità dei palinsesti radio e tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Personale di Roma, ed esponente del M5s, Antonio De Santis lamenta una sovraesposizione sui media di Carlo Calenda, candidato di Azione a sindaco per Roma. "Cosa c’è stasera in tv? Solitamente possiamo scegliere tra un film, una serie tv, un talk show, magari un evento sportivo, per gli appassionati magari la partita di Champions - scrive De Santis su Facebook -. Ma c’è una ghiotta novità nel palinsesto della televisione italiana: l’ospitata di Carlo Calenda. Possiamo trovarlo su tutti i canali televisivi, weekend inclusi. Lo osserviamo in versione manager, in versione candidato sindaco, in versione amico del Pd, in versione nemico del Pd, in versione uomo impegnato che non ha tempo da perdere, in versione amico degli amici, in versione ex ministro dello Sviluppo economico che ha salvato il mondo, in versione 'avevo fatto il tavolo per Roma', in versione 'ho consegnato il piano anti Covid al governo ma non mi hanno dato retta', in versione 'sono disposto a fare le primarie', in versione 'non sono disposto a fare le primarie', in versione 'ho commissionato i sondaggi e Raggi non la vota nessuno', in versione 'Bertolaso è un ottimo candidato sindaco', in versione 'ho telefonato a Zingaretti ma non mi ha risposto', in versione 'l’assessore Calabrese appicca il fuoco agli autobus' e molto altro. In fondo Calenda ispira simpatia - conclude De Santis -. Se non trovo un bel film o un talk interessante, lo ascolto. È utile per staccare temporaneamente la spina dall’emergenza sanitaria e dalle cose serie. Un vero e proprio varietà". (Rer)