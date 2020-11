Elezioni Usa: sorpasso di Biden su Trump in Michigan, ora è in testa per la vittoria finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha superato nelle proiezioni il presidente in carica Donald Trump in Michigan, lo Stato che con sempre più probabilità sarà decisivo per l'esito delle elezioni. Vincendo qui, infatti, Biden potrebbe assicurarsi i 270 grandi elettori per conquistare la Casa Bianca, a patto di riuscire a mantenere il ridotto margine di vantaggio in Nevada e Wisconsin. Secondo le ultime proiezioni, con l'89 per cento delle schede scrutinate l'ex vice di Barack Obama è proiettato verso la conquista del 49,2 per cento dei voti contro il 49,1 per cento di Trump. Con il passare delle ore appare sempre più probabile l’Arizona finisca nel campo democratico: con l’82 per cento dei voti scrutinati, Biden è in vantaggio di cinque punti percentuali. (segue) (Nys)