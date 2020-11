Elezioni Usa: sorpasso di Biden su Trump in Michigan, ora è in testa per la vittoria finale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato Dem è favorito anche in Nevada e in Wisconsin, dove tuttavia il margine di vantaggio è molto ridotto: dello 0,6 per cento nel primo caso (86 per cento delle schede scrutinate) e dello 0,2 per cento nel secondo caso (scrutinio all’89 per cento). Se confermasse tali risultati, Biden salirebbe a quota 254 grandi elettori. I 16 grandi elettori del Michigan gli sarebbero sufficienti per vincere le elezioni. Dall’altra parte, Trump è piuttosto sicuro di poter conquistare l’Alaska (3 grandi elettori) ed è ben posizionato in altri due Stati in bilico nei quali lo scrutinio è in fase molto avanzata: la Georgia e la Carolina del Nord. Il presidente in carica è inoltre in forte vantaggio in Pennsylvania. (Nys)