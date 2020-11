Imprese: Moratti (Saras), nonostante mercato critico non mancano segnali incoraggianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo trimestre, nonostante il miglioramento dovuto all’aumento graduale dei consumi dopo i mesi più critici della pandemia, è stato segnato da un mercato della raffinazione particolarmente critico dovuto all’accumulo di diesel nei mesi precedenti e le continue tensioni sul mercato del grezzo: tuttavia, non mancano alcuni segnali incoraggianti quali la ripresa della produzione in Libia ed un lento riequilibrio nel mercato dei distillati medi. Così il presidente di Saras, Massimo Moratti, commentando il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 approvato oggi dal consiglio di amministrazione. “Saras in questo contesto senza precedenti per le sfide che presenta ha messo in atto importanti programmi di riduzione degli investimenti programmati, dei costi operativi e per la prima volta nella storia della società si è fatto ricorso alla Cigo Covid: quest’ultima misura è stata particolarmente dolorosa, e desidero esprimere il mio profondo senso di gratitudine a tutto il personale del Gruppo e alle forze sindacali che li rappresentano per il grandissimo senso di responsabilità e per l’attaccamento profondo all’azienda che hanno mostrato in ogni fase del confronto”, ha detto, dichiarandosi certo “che queste misure straordinarie metteranno in sicurezza l'azienda e la porranno nella condizione di cogliere la ripresa attesa nella prossima primavera/estate nel 2021”. Mi fa particolarmente piacere, ha concluso, sottolineare che sono parallelamente proseguite le attività afferenti alla transizione energetica con gli studi e la presentazione nelle sedi competenti degli articolati piani di Saras. (Com)